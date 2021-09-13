У столичній багатоповерхівці знайшли таємний бункер комуністів

У підвалі багатоповерхового будинку в Києві на Печерську знайшли бункер комуністичної партії. Про це розповів екскурсовод Кирило Степанець, повідомляє Вести.

"У 1982 році на місці старого кріпосного тиру на Печерську побудували 11-поверховий будинок Обкому ЦК КПУ і Київської обласної ради. Але адміністративна будівля має і підземну частину - бункер для укриття "цінних партійних кадрів". Обкладений гранітом запасний вихід з нього можна побачити на території ЦВК у висоток Царського Села", - йдеться в повідомленні Степанця.

За словами екскурсовода в бункері є кімната спецзв'язку з опечатаним телетайпом, за допомогою якого можна було зв'язатися безпосередньо з Кремлем.