Таліби знайшли 6 млн доларів у віцепрезидента Афганістану

Бойовики "Талібану" нібито виявили 6,5 мільйона доларів і злитки золота будинку у віцепрезидента Афганістану Амрулли Салеха. Про це заявив на своїй сторінці в Twitter афганський активіст Мухаммад Джалал, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, "це тільки вершина айсберга". Обшуки проходили в рамках операції сил безпеки Афганістану, очолюваних талібами. Всі знайдені цінності були вилучені правоохоронцями.

This is the video of money stolen by Amrullah Saleh. Around 6.5 million US dollars and goldbricks were found at his house. This is only the tip of the iceberg. pic.twitter.com/8hQR5nsdWB - Muhammad Jalal (@ MJalal700) September 13, 2021

10 вересня стало відомо, що таліби затримали й стратили брата віцепрезидента Рухоллі Салеха. За іншою інформацією, Рухолла Салех був убитий під час боїв повстанців з талібами в Панджшері.

8 вересня посол Афганістану в Таджикистані Захір Акбар запевнив, що Амрулла Салех перебуває в Панджшері й продовжує виконувати обов'язки президента Афганістану. Дипломат нагадав, що статус Салеха як заступника глави держави гарантується афганською конституцією.

Амрулла Салех підтримав боротьбу Фронту опору Панджшері з "Талібаном". Також він проголосив себе виконуючим обов'язки президента Афганістану, бо колишній лідер Ашраф Гані втік з країни.