Таліби знайшли 6 млн доларів у віцепрезидента Афганістану
Бойовики "Талібану" нібито виявили 6,5 мільйона доларів і злитки золота будинку у віцепрезидента Афганістану Амрулли Салеха. Про це заявив на своїй сторінці в Twitter афганський активіст Мухаммад Джалал, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, "це тільки вершина айсберга". Обшуки проходили в рамках операції сил безпеки Афганістану, очолюваних талібами. Всі знайдені цінності були вилучені правоохоронцями.
10 вересня стало відомо, що таліби затримали й стратили брата віцепрезидента Рухоллі Салеха. За іншою інформацією, Рухолла Салех був убитий під час боїв повстанців з талібами в Панджшері.
8 вересня посол Афганістану в Таджикистані Захір Акбар запевнив, що Амрулла Салех перебуває в Панджшері й продовжує виконувати обов'язки президента Афганістану. Дипломат нагадав, що статус Салеха як заступника глави держави гарантується афганською конституцією.
Амрулла Салех підтримав боротьбу Фронту опору Панджшері з "Талібаном". Також він проголосив себе виконуючим обов'язки президента Афганістану, бо колишній лідер Ашраф Гані втік з країни.