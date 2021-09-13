Домашній томатний соус: головні секрети та рецепт
Помідори – прекрасні овочі з яких можна приготувати багато корисних та дуже смачних страв, а також зробити пряні соуси на зиму й засолити, замаринувати в банках та бочках. Також можна зробити домашній кетчуп, лечо та аджику, повідомляє Обозреватель.
Далі найпростіший рецепт домашнього томатного соусу, який приготує навіть дитина, а також – деякими секретами приготування, які допоможуть вам зробити його вдалим та пряним.
Для початку зазначимо, що не зовсім простий соус, особливим його зробить:
- виноград
- помідори чері
- свіжа й сушена зелень
- часник
Секрети приготування:
- Якщо ви хочете, щоб соус був гострим – додайте перець чилі, часник та цибулю.
- Щоб він був густим – додайте вже готові консервовані помідори.
- Якщо хочете більш ніжний смак – додайте олію.
- Варити соус потрібно не менше 45 хвилин.
- Якщо ви хочете, щоб соус мав приємний копчений запах – відправте помідори на деякий час в духовку або гриль.
- Спеції додадуть соусу ще більш насичений смак, головне – не "переборщити" з ними.
Кетчуп з яблуками і мускатним горіхом
Інгредієнти:
- помідори – 2 кг
- яблука – 2-3 шт.
- перець чилі – 1 шт.
- паприка – 1 ч. л.
- кориця – 1 ч. л.
- сіль – 1 ч. л.
- мускатний горіх мелений – 0,5 ч. л.
- цукор – 125 г
- яблучний оцет – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Для початку займемося підготовкою основних інгредієнтів. Яблука миємо й нарізаємо шматочками. Обов'язково видаляємо насіння та серцевину. Помідори миємо й нарізаємо великим кубиком або часточками. Перець чилі моєму, чистимо й видаляємо насіння.
- Всі підготовлені овочі та фрукти перекладаємо в більшу каструлю. Ставимо каструлю на вогонь та доводимо помідори до кипіння. Варимо на середньому вогні при відкритій кришці не менше 30 хвилин.
- Поки уварюється кетчуп, можна зайнятися стерилізацією банок. Для цього в каструлю наливаємо воду та ставимо на вогонь. Зверху на каструлю кладемо сітку, на яку ставимо банки. Вода під нею буде кипіти й гаряча пара буде стерилізувати банки.
- Через 30-40 хвилин знімаємо томатну масу з вогню та перетираємо через сито. Залишки викидаємо, а томатну масу знову переливаємо в каструлю.
- Додаємо в томатну масу спеції та прянощі.
- Тепер в томатне пюре додаємо сіль та цукор.
- Додаємо в томатну масу яблучний оцет. Активно перемішуємо масу до повного розчинення солі та цукру. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо масу до кипіння й варимо ще 20 хвилин.
- Через 20 хвилин наливаємо кетчуп в стерилізовані банки та закриваємо металевими кришками. Перевертаємо банки догори дном й накриваємо рушником або ковдрою. У такому положенні банки повинні знаходитися до повного охолодження. Через добу переносимо банки в темне місце.
Кетчуп подаємо як до холодних м'ясних закусок, так і до гарячих м'ясних страв.