Домашній томатний соус: головні секрети та рецепт

Помідори – прекрасні овочі з яких можна приготувати багато корисних та дуже смачних страв, а також зробити пряні соуси на зиму й засолити, замаринувати в банках та бочках. Також можна зробити домашній кетчуп, лечо та аджику, повідомляє Обозреватель.

Далі найпростіший рецепт домашнього томатного соусу, який приготує навіть дитина, а також – деякими секретами приготування, які допоможуть вам зробити його вдалим та пряним.

Для початку зазначимо, що не зовсім простий соус, особливим його зробить:

виноград

помідори чері

свіжа й сушена зелень

часник

Секрети приготування:

Якщо ви хочете, щоб соус був гострим – додайте перець чилі, часник та цибулю. Щоб він був густим – додайте вже готові консервовані помідори. Якщо хочете більш ніжний смак – додайте олію. Варити соус потрібно не менше 45 хвилин. Якщо ви хочете, щоб соус мав приємний копчений запах – відправте помідори на деякий час в духовку або гриль. Спеції додадуть соусу ще більш насичений смак, головне – не "переборщити" з ними.

Кетчуп з яблуками і мускатним горіхом

Домашній кетчуп

Інгредієнти:

помідори – 2 кг

яблука – 2-3 шт.

перець чилі – 1 шт.

паприка – 1 ч. л.

кориця – 1 ч. л.

сіль – 1 ч. л.

мускатний горіх мелений – 0,5 ч. л.

цукор – 125 г

яблучний оцет – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для початку займемося підготовкою основних інгредієнтів. Яблука миємо й нарізаємо шматочками. Обов'язково видаляємо насіння та серцевину. Помідори миємо й нарізаємо великим кубиком або часточками. Перець чилі моєму, чистимо й видаляємо насіння. Всі підготовлені овочі та фрукти перекладаємо в більшу каструлю. Ставимо каструлю на вогонь та доводимо помідори до кипіння. Варимо на середньому вогні при відкритій кришці не менше 30 хвилин. Поки уварюється кетчуп, можна зайнятися стерилізацією банок. Для цього в каструлю наливаємо воду та ставимо на вогонь. Зверху на каструлю кладемо сітку, на яку ставимо банки. Вода під нею буде кипіти й гаряча пара буде стерилізувати банки. Через 30-40 хвилин знімаємо томатну масу з вогню та перетираємо через сито. Залишки викидаємо, а томатну масу знову переливаємо в каструлю. Додаємо в томатну масу спеції та прянощі. Тепер в томатне пюре додаємо сіль та цукор. Додаємо в томатну масу яблучний оцет. Активно перемішуємо масу до повного розчинення солі та цукру. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо масу до кипіння й варимо ще 20 хвилин. Через 20 хвилин наливаємо кетчуп в стерилізовані банки та закриваємо металевими кришками. Перевертаємо банки догори дном й накриваємо рушником або ковдрою. У такому положенні банки повинні знаходитися до повного охолодження. Через добу переносимо банки в темне місце.

Кетчуп подаємо як до холодних м'ясних закусок, так і до гарячих м'ясних страв.