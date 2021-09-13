В "Дії" почали відображатися небіометричні закордонні паспорти

Тепер в додатку "Дія" відображаються небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відзначається, що в Україні закордонним паспортом в додатку "Дія" можна користуватися так само, як і звичайним внутрішнім. Однак для виїзду за кордон він не підійде.

На сьогодні в "Дії" доступні три типи паспорта:

ID-карта;

біометричний закордонний паспорт;

небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Паспорт-книжечка поки не відображається.