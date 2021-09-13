В "Дії" почали відображатися небіометричні закордонні паспорти
Тепер в додатку "Дія" відображаються небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відзначається, що в Україні закордонним паспортом в додатку "Дія" можна користуватися так само, як і звичайним внутрішнім. Однак для виїзду за кордон він не підійде.
На сьогодні в "Дії" доступні три типи паспорта:
- ID-карта;
- біометричний закордонний паспорт;
- небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.