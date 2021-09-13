Автогіганти відмовилися знижувати ціни

Німецькі автовиробники BMW і Daimler планують зберегти вартість автомобілів, що подорожчали, на нинішньому рівні навіть після того, як вирішиться проблема дефіциту комп'ютерних чипів, повідомляє "Лента.ру".

Компанії мають намір встановити потрібний для себе обсяг поставок і обмежувати його при необхідності.

"Ми будемо свідомо створювати дефіцит автомобілів, щоб збільшити попит. І в той же час зосередимося на виробництві люксових машин", - заявив фінансовий директор Daimler Харальд Вільгельм.

У BMW вирішили дотримуватися такої ж стратегії.

"За останні два роки ми значно поліпшили можливості по ціноутворенню", - зазначив фінансовий директор BMW Ніколас Пітер.

За його словами, якщо раніше клієнти витрачали на купівлю автомобіля не більше декількох годин, то тепер готові чекати кілька місяців. Зміна в підході покупців позитивно впливає на цінову політику компаній.

Останнім часом дилерські центри різко скоротили розмір знижок, які зазвичай складають 15 відсотків. У Європі та США знижки знизилися мінімум в два рази в порівнянні з піком пандемії, хоча зменшення на один процентний пункт забезпечує прибуток в 20 мільярдів доларів, пояснив аналітик з питань автомобільного ринку Арндт Еллінгхорст.

Світові автовиробники зіткнулися з дефіцитом комп'ютерних чипів після початку пандемії. Їм доводиться конкурувати не тільки між собою, а й з виробниками побутової техніки, яким також потрібні мікросхеми. Найбільші виробники чипів не встигають за попитом.