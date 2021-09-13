Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок на міжбанківському валютному ринку спостерігається збалансована торгівля у вузькому діапазоні 26,68-26,71 гривень. Співвідношення попит-пропозиція вирівнялося.

На початку торгів Національний банк вийшов на ринок і скупив пропозиції на продаж в районі 26,70-26,71 гривень на суму 5 млн доларів. Всі спроби опуститися нижче ні до чого не привели: найдешевші заявки від продавців оперативно розбирали.

Курс готівкового долара в першій половині дня знизився з 26,78 до 26,75-26,76 гривень. Оператори валютного ринку констатують наступ чергового етапу стабільності: коливання ціни протягом дня не перевищують 2 копійки.

Євро на FOREX продовжує знижуватися і до обіду вже опустився до позначки 1,1774 долара. Долар відновив зміцнення до решти провідних світових валют після заяви президента ФРБ Філадельфії Патрика Харкера про те, що він виступає за швидке згортання програми стимулювання американської економіки. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 5 копійок: вранці його продавали по 31,52-31,55, а до кінця обіду цінник опустили до 31,47-31,49 гривень.

Російський рубль після зниження до 73,20 рублів за долар знову намагається вирости і до 12:00 повернувся до позначки 72,90 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці подорожчав на 1 копійку: сьогодні його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.