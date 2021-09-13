Чорногорія посилила правила в'їзду для туристів

Влада Чорногорії зробила жорсткішими правила в'їзду для іноземних громадян, заборонивши в'їзд із частковою вакцинацією від коронавірусу (одним із двох компонентів препарату), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У МОЗ Чорногорії ухвалили рішення посилити антикоронавірусні заходи в країні, віддавши пріоритет імунізації, а не впровадженню повсюдної комендантської години. Так, для в'їзду в Чорногорію іноземним туристам тепер потрібен сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу, завершену не пізніше ніж за 14 днів до подорожі. Часткова вакцинація або щеплення одним із двох компонентів препарату більше не визнаватиметься", - пише портал.

Як зазначає видання, нові правила діятимуть до 24 вересня з можливістю перегляду. Захід не поширюється на осіб до 18 років.

Для нещеплених осіб правила в'їзду до Чорногорії не змінилися. Вони можуть приїхати з довідкою про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до поїздки. Як альтернатива підійде експрес-тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин до поїздки, або довідка про перенесений COVID-19 (не менше ніж 14 днів з моменту одужання і не більше ніж 180 днів).

Крім того, як повідомляє RTCG, влада Чорногорії впровадила низку обмежень і всередині країни. Так, на весілля в банкетних залах або інші приватні урочистості можуть збиратися не більше ніж 100 осіб, і в усіх має бути або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР чи експрес-тест, або довідка про перенесену хворобу. Заходи просто неба не обмежені в кількості людей, але всі гості та співробітники повинні мати при собі "антиковідні" документи.

Те саме правило поширюється на дискотеки та нічні клуби, торговельні центри.