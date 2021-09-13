Xiaomi почала блокувати смартфони в деяких країнах

У ряді країн користувачі почали скаржитися на труднощі в роботі мобільних телефонів китайського виробника Xiaomi. Зокрема, скарги надходили з окупованого РФ Криму, а також Куби та Ірану, повідомляє UBR.

Компанія почала блокувати смартфони, ввезені нелегально - тобто, в обхід офіційних дистриб'юторів. На заблоковані виробником пристрою скарги надходили також з Сирії, Судану і навіть Північної Кореї.

Відповідно до заяв компанії, її експортна політика забороняє продаж смартфонів в зазначених регіонах. Правда, за десятирічну історію існування бренду Xiaomi китайський виробник раніше не застосовував блокування своїх пристроїв.

Постраждалі користувачі повідомили на форумах і в соціальних мережах, що як правило блокування настає через кілька днів після першого включення мобільного пристрою. В результаті стають недоступними всі функції пристрою і персональні дані користувача власника смартфона.

На екрані з'являється попередження про те, що політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій апарат намагалися активувати. Компанія радить звертатися за додатковою інформацією безпосередньо до продавців.