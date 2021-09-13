Болгарія за копійки: відпочинок в оксамитовий сезон пропонують за рекордно низькими цінами

Оксамитовий сезон на морських курортах Болгарії в самому розпалі. Комфортному проведенню часу сприяє і погода, і традиційне зниження цін восени. Тури з перельотом і харчуванням у вересні обійдуться за ціною від 130 євро з людини, повідомляє РБК-Украина.

Попри на посилення карантинних заходів в Болгарії у вересні, туристи продовжують насолоджуватися відпочинком в популярних локаціях. Пляжі досі заповнені сотнями туристів, а тури в країну пропонують за дуже доступними цінами.

Як відпочити в Болгарії у вересні й скільки коштують тури – в матеріалі РБК-Україна.

Яка погода на курортах Болгарії в середині вересня

Оксамитовий сезон в Болгарії на пляжах Чорного моря триває іноді до середини жовтня. А в середині вересня встановлюється дуже комфортна погода для сонячних ванн та екскурсій. При цьому вода в морі залишається теплою.

За веб-камерами на курортах Болгарії видно, що на пляжах ще досить багато відпочивальників, які купаються в морі. Станом на 13 вересня, вода біля берегів Бургаса і Созополя прогріта до +23 градусів, в той час як біля берегів Одеси – до +21.

Згідно з прогнозами синоптиків, погода на найближчий тиждень в Болгарії - "літня": теплі дні та ночі, буде сонячно, переважно без опадів і сильного вітру. Температура повітря в Бургасі, Созополі й Несебрі підніматиметься вдень до +27 градусів, вночі - +19-20.

Правила в'їзду в Болгарію і нові карантинні вимоги

З 7 вересня по 31 жовтня в Болгарії ввели нові протиепідемічні заходи. Через те, що в країні встановився один з найвищих в Європі рівень захворюваності COVID, влада вирішила обмежити роботу громадських місць, повідомляло агентство Associated Press.

Ресторани і кафе тепер можуть працювати тільки з 7 ранку 23:00. За столиками можна розміщувати до шести осіб. Нічні клуби взагалі закриті, а в кінотеатрах і театрах дозволено заповнювати тільки половину місць. Глядачів на спортивні заходи дозволено пускати на 30% від загальної місткості.

У музеї можна буде ходити з розрахунку 1 людина на 8 квадратних метрів. Фестивалі, концерти та розважальні заходи заборонені. У країні зберігається масковий режим.

Українці можуть в'їжджати на територію Болгарії тільки після пред'явлення дійсного цифрового сертифіката ЄС про вакцинацію, перенесену хворобу або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа. Діти до 12 років звільняються від таких вимог.

Сертифікати вакцинації, видані в України відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія"/" Diia " та мобільні додатки), вважаються еквівалентними цифровому COVID сертифікату ЄС.

Скільки коштує відпочинок в Болгарії у вересні

Далі вартість турів на курорти Болгарії з 16 вересня на 7-8 ночей на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" .

Вирушити на курорти країни можна з авіатурами, у вартість яких входить переліт в обидві сторони.

Фото: Атмосфера в Созополі (Катерина Гончарова/ РБК-Україна)

Турагентства пропонують путівки на 8 ночей для двох в 3* готелі зі сніданками на курорті Сонячний Берег. Такий відпочинок обійдеться за ціною від 7740 гривень (245 євро), в Несебрі – від 9572 гривень (300 євро). В 4* готелі в Золотих Пісках - від 9224 гривні, в Несебрі – 13048 гривень. У 5-зірковому готелі в Сонячному Березі - від 9793 гривень, у Святому Власі - від 11467 гривень.

Автор: Ольга Маджумдар