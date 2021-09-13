У магазинах знайшли 72 тис. небезпечних іграшок, взуття і техніки

Протягом січня-серпня 2021 року територіальні органи Госпотребслужби виявили понад 72 тис. одиниць продукції, яка не відповідала встановленим вимогам.

У переліку переважають електричні та електронні товари, радіоустаткування, іграшки та взуття. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За вісім місяців сума штрафів склала 22 млн грн. Це в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року - 8,5 млн грн.

"Ми фіксуємо багато звернень від споживачів щодо якості непродовольчих товарів, і заходи, які проводять наші фахівці, підтверджують наявність значної кількості невідповідної продукції. Наша задача - щоб на українському ринку не було продукції, небезпечної для споживачів", - сказала голова служби Владислава Магалецька.

Всього з початку року пройшло 1327 планових та позапланових перевірок характеристик товарів. В результаті прийнято 4339 обмежувальних заходів по продукції, яка не відповідала встановленим вимогам.