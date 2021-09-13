Газове ралі: ціни у Європі перевищили 750 доларів

Ціни на газ на головному європейському хабі TTF зросли до 754 доларів за тисячу кубометрів 13 вересня, на українському ринку 10 вересня вона становила 22 тисячі гривень, свідчать дані біржі ICE та огляд Української енергетичної біржі, повідомляє Экономическая правда.

Так, минулого тижня ціни на газ в Україні зростали й сягнули 22 тисячі грн за тисячу кубометрів у п’ятницю, 10 вересня.

Ціни європейських хабів теж мали тенденцію до зростання. Найнижчі котирування спостерігались на хабі CEEGEX/HUDEX, які на 10 вересня становили 50 євро/МВт-г. На інших хабах спотова ціна була вищою – до 56,72 євро/МВт-год на хабі TGE/POLPX.

Вже у понеділок жовтневі ф’ючерси на TTF котирувалися за ціною у 754,43 долара за тисячу кубометрів (+4,12%), або 60,3 євро за МВт-год.

Котирування на хабі TTF. Фото: yahoo finance

В УЕБ пояснюють, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну.

Крім того продовжує впливати виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.