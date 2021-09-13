Названо найефективнішу вакцину проти "Дельта"-штаму COVID-19

За результатами дослідження COVID-вакцина Moderna виявилася найефективнішою проти штаму "Дельта". Також високу ефективність показав препарат компаній Pfizer і BioNTech﻿. Про це свідчать результати дослідження американської медичної мережі Vision, повідомляє Деловая столица.

Так, вчені Vision проаналізували понад 32 тис. медичних звернень із девʼяти штатів у червні, липні й серпні 2021 року, коли штам "Дельта" став переважати. Результати показали, що невакциновані люди з COVID-19 у пʼять – сім разів частіше потребують невідкладної допомоги або шпиталізації, ніж щеплені.

Moderna виявилася на 95% ефективною в запобіганні шпиталізації серед дорослих віком від 18 років. Ефективність Pfizer становила 80%, а Johnson & Johnson – 60%.

Що стосується запобігання зверненню до відділення невідкладної допомоги, то Moderna була ефективною на 92%, Pfizer – 77%, Johnson & Johnson – 65%.

"Ці реальні дані свідчать, що вакцини залишаються високоефективними у зниженні кількості ушпиталень, повʼязаних із COVID-19, і відвідувань відділень невідкладної допомоги, навіть за наявності нового варіанта COVID-19" , – сказав автор дослідження і віцепрезидент Інституту Регенштрайфа Шон Гранніс.

Зазначимо, що до складу мережі Vision входить сім організацій, які збирають і аналізують дані із систем охорони здоровʼя США. Серед них Інститут Регенштрайфа, Медичний центр Ірвінга Колумбійського університету, HealthPartners, Intermountain Healthcare, Kaiser Permanente Northern California, Kaiser Permanente Northwest і Університет Колорадо.