Чи потрібна всім міським дітям ортопедичне взуття: думка доктора Комаровського

Батьки завжди стурбовані тим, щоб дитині було максимально комфортно в одязі та взутті, щоб він правильно розвивався. На першому місці стоїть питання взуття. Якщо малюк народився з патологією стопи, то все зрозуміло: потрібна спеціальне ортопедичне взуття. Але якщо у вас здорова дитина, чи варто купувати такі речі та витрачати на них гроші, повідомляє WomanEL.

Ортопеди запевняють, що всім міським дітям потрібне ортопедичне взуття з задником. Але чи так це насправді?

Доктор Комаровський вважає, що найшкідливіше - це коли ми ходимо по рівній поверхні. Але наші діти часто саме бігають - по землі, підлозі і т.д. Тобто немає рівної підошви. І, на думку доктора Комаровського, це - найкраща профілактика плоскостопості. Якщо малюк бігає, це робити можна навіть босоніж.

Крім того, доктор рекомендує хоча б годину в день фізичних навантажень для дитини. Корисною є шведська стінка. Активність дітей допомагає знизити ризик ортопедичних проблем.

Доктор Комаровський заявив, що взуття потрібне дітям лише для того, щоб їм не було холодно і щоб вони не травмувалися. Якщо вони бігають, то їм не потрібна взуття, тим більше ортопедична.

Експерти з OrthoSuperSite одностайні: здоровій дитині підійде абсолютно будь-яке взуття при дотриманні наступних умов: