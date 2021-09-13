В Івано-Франківську зведуть новий міст через річку

Новий міст через річку Бистриця Солотвинська в Івано-Франківську збудують у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

Наявний міст через річку перебуває у незадовільному стані.

Переправа через річку Бистриця Солотвинська, якою нині користуються містяни, була побудована у 1969 році. Міст визнаний обмежено придатним для експлуатації - рух транспорту по ньому є ризиком для життя та здоров’я громадян. Згідно з документацією, його термін експлуатації завершився у серпні 2021 року.

"Цей міст забезпечує транспортне сполучення із одним із найбільших мікрорайонів Івано-Франківська "Пасічна". Там проживає третина містян. Він збігається із дорогою національного значення Н-09 Мукачево – Львів" , - розповіли в Укравтодорі.

Із метою заміни старої переправи заплановано будівництво нового мосту через річку Бистриця Солотвинська на продовженні вулиці Хіміків та відповідної транспортної розв'язки. Штучна споруда запроєктована із нерозрізних металевих балок та ортотропної плити проїзної частини. Вона з’єднає вулиці Івасюка, Надрічну та Набережну ім. В. Стефаника.

Підрядна компанія вже виконала частину робіт на мосту. За словами прес-служби Укравтодору, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Прикарпаття пообіцяв включити об’єкт до програми "Велике будівництво".

"Парламент та уряд забезпечили виділення перших 60 млн грн субвенції з державного бюджету на будівництво нового мосту та транспортної розв’язки. Для повного завершення будівництва необхідно ще 100 млн грн" , - йдеться у повідомленні.

Щодо будівництва мосту та розв’язки відбулася нарада за участі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа та народних депутатів Едуарда Прощука та Василя Вірастюка.