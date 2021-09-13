Китай завдасть нового удару власнику Alibaba

Пекін змусить компанію Ant Group, дочірнє підприємство Alibaba, відмовитися від платіжного сервісу Alipay і створити окремий додаток для кредитування. Новий проект буде частково належати державі і завдасть нового удару незалежності фірми Джека Ма, повідомляє Лента.ру.

В даний час Alipay користується понад мільярд людей. Дохід від сервісу становить більшу частину прибутку Ant Group - в першому півріччі 2020 року на нього припало 39 відсотків. Крім того, в минулому році за допомогою програми було видано десять відсотків всіх споживчих кредитів в країні.

Китайські регулятори вже наказали фінтех-гігантові відокремити серверну частину двох своїх кредитних проектів, Huabei і Jiebei, від інших фінансових послуг, а також залучити нових акціонерів. Серверна частина сайту відповідає за зберігання і обробку даних. Відповідно до плану влади, Huabei і Jiebei будуть об'єднані в окремий додаток, яке буде частково належати державі. Це означає, що в розпорядженні Пекіна виявляться призначені для користувача дані, що лежать в основі рішень про кредитування.

«Уряд вважає, що великі технологічні компанії отримали монопольну владу через контроль над даними [користувачів], - сказало джерело Financial Times, близьке до китайських фінансових регулюючих органів. - Воно хоче покласти цьому край».

Однак Ant Group вдалося досягти компромісу з владою в питанні контролю над новим сервісом. Місцева влада провінції Чжецзян, батьківщини компанії, пішла на поступку і мотивувала місцеві держпідприємства стати партнерами кредитного проекту, що готується. Кілька таких фірм володітимуть контрольним пакетом акцій.

«З огляду на взаємну довіру між Ant та Чжецзян, фінтех-група буде мати великий вплив на те, як працює нове спільне підприємство, - прокоментував колишній чиновник Народного банку Китаю. - Але нова структура також гарантує, що Ant буде прислухатися до голосу партії, коли справа доходить до прийняття важливих рішень».

За словами джерела з штату компанії, команда власника фірми Джека Ма залишиться біля керма проекту.

Акції Alibaba впали на 5,9 відсотка на торгах в Гонконгу в понеділок, 13 вересня, після публікації статті Financial Times. На момент написання новини одна акція коштує 160,8 долара. Нові правила торкнуться всіх онлайн-кредиторів Китаю. Влітку Центробанк повідомив учасникам галузі, що рішення про кредитування повинні прийматися не на основі власних даних фірм, а з використанням даних окремої уповноваженої компанії за оцінкою кредитоспроможності клієнтів.