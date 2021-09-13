У Львові можуть ввести жорсткий карантин: умова

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що якщо динаміка збільшення хворих COVID-19 в місті буде зберігатися протягом наступного місяця, то буде введений жорсткий карантин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми знаходимося в зеленій зоні, але якщо ви подивитеся динаміку, то будете здивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі - близько 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатися протягом наступного місяця, то нас чекає жорсткий карантин", - сказав мер.

Він підкреслив, що протягом літа зберігалася спокійна ситуація, через що люди розслабилися, перестали носити маски та зберігати дистанцію.