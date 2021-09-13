Рішення про сертифікацію "Північного потоку-2" приймуть до кінця року

Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) отримало документи на сертифікацію підприємства "Північний потік-2" як незалежного газотранспортного оператора, розгляд документів та ухвалення рішення займе до чотирьох місяців. Про це заявив прессекретар агентства Фіте Вульф, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підприємство надало всі документи, згідно із законом на розгляд та ухвалення рішення у нас є до чотирьох місяців часу, потім рішення має бути передано Єврокомісії", - сказав Вульф.

За його словами, йдеться не про запуск газопроводу, лише про його сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС. Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може спричинити штрафи. Рішення про введення газопроводу в експлуатацію ухвалюють інші відомства.