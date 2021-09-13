7 приправ, завдяки яким стане простіше досягти здорового ваги

Додати цілі продукти в раціон здається важким? Додавання приправ - це легке завдання. Адже ви можете урізноманітнити ними свої улюблені та звичні страви. І при цьому ваше тіло отримає користь у вигляді спалювання жиру, повідомляє WomanEL.

Які спеції є на дієті, Фото: pexels.com

Експерт з харчування Келліанн Петруччі розповів про те, які спеції потрібно їсти, щоб схуднути.

Базилік

Базилік має протизапальну дію, зменшує затримку води і здуття живота, а також діє як адаптоген (речовина, яка допомагає вашому організму адаптуватися до стресу). Він також допомагає зменшити накопичення жиру в печінці, одночасно виводячи токсини з організму.

Чорний перець

Пиперин - це з'єднання, що додає перцю гострий смак. Одне дослідження припускає, що пиперин в чорному перці бореться з жиром, блокуючи утворення нових жирових клітин.

Кардамон

Кардамон є термогенним (що означає, що він збільшує тепло вашого тіла і прискорює метаболізм) і володіє протизапальними властивостями.

Кориця

Кориця регулює рівень глюкози в крові, знижує тягу до їжі і допомагає швидше спалювати жир.

Гвоздика

Гвоздика допомагає знизити рівень цукру в крові. Вона також покращує травлення і оптимізує обмін речовин.

Кмин

Кмин - відмінний жиросжигатель, який також допомагає травленню. Одна чайна ложка може допомогти вам спалити в три рази більше жиру!

Куркума

Куркумін - активний інгредієнт куркуми. Він уповільнює утворення жирової тканини, впливаючи на кровоносні судини, необхідні для її утворення. Куркумін сприяє зниженню жиру в нижній частині тіла і зниженню ваги.