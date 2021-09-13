Незначне похолодання і дощі на заході: погода 14 вересня

Третій тиждень осені починається з невеликого похолодання на більшій частині країни, але, в цілому, збережеться все ще дуже тепла і м'яка вереснева погода . На заході очікуються незначні дощі.

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У вівторок, 14 вересня, на заході, в центрі і на півночі країни температура спаде до 20-24 ° С вдень і 8-13 ° С вночі. В окремих областях регіонів, а саме на Закарпатті та в Дніпропетровській області, показники будуть трохи вищими - 23-26 ° С вдень і 10-14 ° С вночі. На півдні, на сході країни і в Криму вдень буде набагато тепліше - 25-28 ° С, вночі - 9-14 ° С. У Херсонській області вдень буде навіть жарко по осіннім мірками - близько 27-29 ° С, вночі - 11-13 ° С.

Дощі 14 вересня очікуються в центральній частині західної України - у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, а також в Чернівецькій області. На решті території буде сухо, але хмарно з проясненнями. Самий сильний вітер очікується на півночі країни - 11-18 км / год. У центрі і на півдні буде спокійніше - близько 7-14 км / год в середньому, місцями до 18 км / год. Найбільш тихо буде на сході, на заході і в Криму - 4-11 км / год, місцями до 14-18 км / год.

Укргідрометцентр попереджає, що 14 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 14 вересня очікується температура від 13 до 21 ° С протягом дня, вітер 7-14 км / год і легка хмарність. Є невелика вірогідність опадів.