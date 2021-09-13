СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала громадянина України, який у 2014-2015 роках з ідейних переконань знаходився в складі так званої "ДНР", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, в зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну української влади територію, в Курахово Донецької області", - повідомляє пресслужба СБУ.

Відзначається, що бойовик визнав свою провину і підтвердив, що займав посаду командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а після - посаду "чергового" так званої "Російської православної армії".

Також затриманий надав інформацію про інших бойовиках.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.