Тетяна Навка з сім'єю взяла участь у благодійному тенісному турнірі

Дмитро Пєсков з дочкою Лізою і Тетяна Навка

Минулими вихідними у 46-річної Тетяни Навки і 53-річного Дмитра Пєскова видалися дуже активними. Подружжя взяли участь в благодійному тенісному турнірі, де вони грали в теніс і займалися спортом, повідомляє Spletnik.

Компанію їм склала 23-річна Ліза Пєскова від його другого шлюбу. Відповідні фото Ліза опублікувала на сторінці в Instagram.

Сімейним дозвіллям Ліза залишилася задоволена і теж поділилася в інстаграме фото і відео з заходу. Разом з батьком і мачухою вона провела зарядку для присутніх, показуючи, як потрібно виконувати вправи.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

"Одне добре діло може зробити твій день прекрасним! З задоволенням взяли участь в акції і провели зарядку разом з чоловіком, донькою Лізою" - поділилася Навка.

Крім того, захід відвідали тенісистки Анастасія Павлюченкова і Анастасія Мискіна.