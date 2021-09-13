SkyUp у жовтні почне літати з Києва до Мадрида

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 18 жовтня 2021 року почне виконувати рейси з Києва в Мадрид, повідомляє УНИАН.

Про це написала прес-служба авіакомпанії на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Ціни на квитки стартують від 534 гривень, однак кількість квитків за такою ціною обмежена.

На даний момент громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або ПЛР-тестів. Єдине, треба завчасно заповнити анкету. Однак варто враховувати, що на тлі осіннього зростання захворюваності на коронавірус в світі, правила можуть бути переглянуті в будь-який момент.