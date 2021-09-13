"Євросолідарність" висунула в нардепи ексв'язня Кремля

Партія "Європейська солідарність" висунула колишнього політв'яня Кремля Романа Сущенка кандидатом у народні депутати на довиборах в окрузі №197 на Черкащині, повідомляє Украинская правда.

Лідер політсили Петро Порошенко на брифінгу 13 вересня оголосив рішення з’їзду партії.

Кандидатом від "Євросолідарності" в окрузі №184 на Херсонщині стане аграрій Ігор депутат Херсонської облради від "ЄС" Ігор Йосипенко.

Довибори в цих округах пройдуть 31 жовтня.