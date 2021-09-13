Яценюк закликав пробачити президентку Естонії

Заява президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україну відділяють від Євросоюзу "світлові роки" була помилкою, якою скористались вороги України. Про це написав експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Украина 24.

"Естонія наш друг. Справжній. Тому друзям варто пробачати помилки. Щоправда, помилками наших друзів користуються наші вороги. Російський пропагандистський ресурс часів СРСР поширив позицію президента Естонії пані Кальюлайд про "світлові роки до вступу України в ЄС". Ми адекватні люди і розуміємо, що це не станеться завтра. Але це наш вибір і наше прагнення. Шлях складний і довгий. Але єдино вірний і праведний. Якби під час совєтської окупації домінували настрої, що Естонія стане вільною країною в світлові роки, то декларація Веллеса про невизнання окупації Естонії, Латвії і Литви, яку США прийняла в 1940 році, залишилась би тільки на папері. Але наші брати вибороли свою незалежність. Як і ми. І Незалежність вибороли, і захистили її, і в ЄС вступимо" , - заявив Яценюк.

За словами експрем'єра, "тільки той, хто йде і бореться, - досягає і перемагає".

