В Україні піднімуть ціни на алкоголь

Міністерство економіки розробило проект постанови про затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкоголь. Документ дозволить легальним виробникам підвищити вартість продукції до економічно обґрунтованого рівня, заявили у відомстві, повідомляє UBR.

Проект також покликаний детінізувати ринок алкоголю і сприяти розвитку реального сектора економіки.

У міністерстві уточнюють, що нелегальні виробники продають алкоголь за мінімальними цінами через використання сировини з "тіньового" ринку, тому "білим" учасникам складно з ними конкурувати.

"Через подорожчання сировини і матеріалів, використовуваних в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічного обґрунтованого", - розповіли в міністерстві.

Мінекономіки спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ і вивчають можливості його удосконалення.

"Враховуємо вплив всіх ключових індикаторів, зокрема, питома вага обсягів виробника на ринку і порівнюємо надану інформацію за ринковими цінами з метою уникнення маніпуляції з даними", - розповів заступник міністра економіки Сергій Теленик.

Зараз документ знаходиться на узгодженні з іншими органами влади.