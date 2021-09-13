Данілов перейшов на латиницю і допустив три помилки в одному реченні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спробував першим перейти на латиницю і одразу зганьбився, повідомляє Деловая столица.

Це сталося на його сторінці у Facebook.

Чиновник виклав своє інтерв'ю для "Радіо Свобода", розмістив підпис до нього українською мовою і одне речення написав латиницею, а не звичною для українців кирилицею.

В єдиному реченні, написаному латиницею, чиновник допустив три помилки.

"Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda" , — написав Данілов.

Пізніше чиновник трохи відредагував свій допис, але все одно написав речення з помилками.