У школах Львова проводитимуть тест-скринінг на COVID

У Львові учнів й вчителів перевірятимуть на коронавірус. Цього тижня антиген-скринінг запровадять в одному з навчальних закладів міста, повідомляє РБК-Украина.

За словами заступника мера Львова Андрія Москаленка, щоранку в одній зі шкіл міста лікарі тестуватимуть учнів й вчителів на коронавірус. Через деякий час скринінг запровадять й в інших навчальних закладах.

"А опісля неї зможемо простежити динаміку захворювання, адже саме освітні заклади є місцем, де теоретично й практично передається інфекція. Відтак ми будемо думати про наступні кроки" ,- додав Москаленко.

Автор: Сергій Пишкін