Валютний ринок понеділка: підсумки дня
У понеділок зниження котирувань безготівкового долара продовжилося. Національний банк в черговий раз виходив з купівлею, але це ні на що не вплинуло.
Невеликий стрибок курсу безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку минулої п'ятниці не отримав сьогодні продовження. Експортери, які з кожним днем збільшують обсяги валюти, скористалися зростанням котирувань, щоб наростити продажі. Виник перекіс в сторону пропозиції, тому безготівковий долар опустився нижче рівня 26,70 гривень і на покупці, і на продажу. Сьогодні Національний банк не став утримувати певний рівень, а лише вийшов з покупкою «традиційних» 5 млн доларів.
Закрили торги понеділка на 7,9 копійок на покупці і на 9,2 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,70 / 26,78 (купівля / продаж).
Торги понеділка відкрилися так само широко, як минулої п'ятниці: спред на відкритті склав 8 копійок. Перша угода за ціною 26,749 гривень пройшла о 10:03. Майже відразу ж на ринку з'явився Національний банк; він скупив кілька заявок на продаж в районі 26,70-26,71 гривень на загальну суму 5 млн доларів - і пішов з ринку. Більше регулятор на міжбанк сьогодні не виходив. Аж до кінця обідньої перерви угоди проходили у вузькому діапазоні 26,68-26,71 гривень. Але після обіду на ринок почали виходити нові продавці; число заявок на продаж в 2,5 рази перевищило число заявок на покупку. Настільки істотний дисбаланс призвів до зниження котирувань нижче рівня 26,70. Закрили торги майже на самих денних мінімумах.
Котирування закриття - 26,661 / 26,678 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 5,65 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 180 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6943 гривень.
- Офіційний курс долара на 14 вересня встановлений на позначці 26,6920 гривень за долар, зростання на 1,38 копійки.
- Офіційний курс євро на 14 вересня встановлений на позначці 31,4472 гривень за євро, зниження на 13,71 копійки.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 4 копійки: вранці «американця» продавали по 26,77-26,78, а ввечері - по 26,73-2,74 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1807 долара. Сьогодні євро спочатку подешевшав до 1,1770 долара, а потім виріс до 1,1816 долара, оскільки американський фондовий ринок почав показувати ознаки відновлення після падіння. Курс готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня опустився на 5 копійок: вранці його продавали по 31,50-31,52 гривень, а ввечері - по 31,45-31,47 гривень.
Графік російського рубля до долара сьогодні знову нагадував «американські гірки»: спочатку долар подорожчав до 73,20 рублів, а до вечора - знову подешевшав до 72,70 рублів. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,68-72,73 рубля за долар. Готівковий рубль сьогодні подорожчав на 1 копійку: з 3,62-3,64 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.