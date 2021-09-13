Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок зниження котирувань безготівкового долара продовжилося. Національний банк в черговий раз виходив з купівлею, але це ні на що не вплинуло.

Невеликий стрибок курсу безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку минулої п'ятниці не отримав сьогодні продовження. Експортери, які з кожним днем збільшують обсяги валюти, скористалися зростанням котирувань, щоб наростити продажі. Виник перекіс в сторону пропозиції, тому безготівковий долар опустився нижче рівня 26,70 гривень і на покупці, і на продажу. Сьогодні Національний банк не став утримувати певний рівень, а лише вийшов з покупкою «традиційних» 5 млн доларів.

Закрили торги понеділка на 7,9 копійок на покупці і на 9,2 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,70 / 26,78 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися так само широко, як минулої п'ятниці: спред на відкритті склав 8 копійок. Перша угода за ціною 26,749 гривень пройшла о 10:03. Майже відразу ж на ринку з'явився Національний банк; він скупив кілька заявок на продаж в районі 26,70-26,71 гривень на загальну суму 5 млн доларів - і пішов з ринку. Більше регулятор на міжбанк сьогодні не виходив. Аж до кінця обідньої перерви угоди проходили у вузькому діапазоні 26,68-26,71 гривень. Але після обіду на ринок почали виходити нові продавці; число заявок на продаж в 2,5 рази перевищило число заявок на покупку. Настільки істотний дисбаланс призвів до зниження котирувань нижче рівня 26,70. Закрили торги майже на самих денних мінімумах.

Котирування закриття - 26,661 / 26,678 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 5,65 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 180 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6943 гривень.

Офіційний курс долара на 14 вересня встановлений на позначці 26,6920 гривень за долар, зростання на 1,38 копійки.

Офіційний курс євро на 14 вересня встановлений на позначці 31,4472 гривень за євро, зниження на 13,71 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 4 копійки: вранці «американця» продавали по 26,77-26,78, а ввечері - по 26,73-2,74 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1807 долара. Сьогодні євро спочатку подешевшав до 1,1770 долара, а потім виріс до 1,1816 долара, оскільки американський фондовий ринок почав показувати ознаки відновлення після падіння. Курс готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня опустився на 5 копійок: вранці його продавали по 31,50-31,52 гривень, а ввечері - по 31,45-31,47 гривень.

Графік російського рубля до долара сьогодні знову нагадував «американські гірки»: спочатку долар подорожчав до 73,20 рублів, а до вечора - знову подешевшав до 72,70 рублів. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,68-72,73 рубля за долар. Готівковий рубль сьогодні подорожчав на 1 копійку: з 3,62-3,64 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.