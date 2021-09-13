У Харкові будуть виробляти вакцину проти коронавірусу

Харківське підприємство "ЛекХім" в наступному році планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах – в тому числі і вакцин проти COVID-19, повідомляє УНИАН.

Про це стало відомо сьогодні на зустрічі колективу "ЛекХіму" з керівником міста Ігорем Тереховим.

"Це дуже важливий проект. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць чи через два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину та вкласти у виробництво приблизно 25 – 30 мільйонів євро – це дуже добре" , - заявив Ігор Терехов.

Керівник міста також відмітив, що влада Харкова зараз робить все можливе для того, щоби підготуватися до вірогідної нової хвилі коронавірусу: закуповуються препарати, необхідне медичне обладнання, кисневі станції.

В Харкові буде вироблятися вакцина CoronaVac, створена китайською кампанією Sinovac Biotech. В 2021 році група "ЛекХім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україну.