Посол Китаю в США запропонував американцям "заткнутися"

Новий посол Китаю в Штатах Цинь Ган почав свою роботу з суперечливих заяв. Під час з однієї із зустрічей він порекомендував американцям «заткнутися», повідомляє НикВести.

Цинь, який прибув до Вашингтона в липні, виступив з промовою про поточний стан двосторонніх відносин перед невеликою групою, в яку входив рада директорів Національного комітету з міжнародних відносин США і Китаю (NCUSCR).

В ході послідувала сесія питань і відповідей Еван Медейрос, професор Джорджтаунського університету, який займав посаду директора Ради національної безпеки за напрямками Китаю, Тайваню і Монголії в адміністрації Обами, запитав, які кроки США і Китай можуть зробити кожен для поліпшення ситуації.

Цинь, колишній віце-міністр закордонних справ і офіційний представник МЗС, спочатку відповів, що Вашингтону слід припинити погіршувати ситуацію, щоб створити умови для діалогу. Потім він перейшов до агресивних висловлювань

"Якщо ми не можемо вирішити наші розбіжності, будь ласка, заткніться", - огризнувся китайський дипломат.

Представник Держдепартаменту відмовився коментувати цей спалах гніву Цинь Гана.

При цьому, зневажливий коментар багато в чому відповідав тому, як високопоставлені китайські чиновники говорили своїм американським колегам в останні місяці. Фактично, зауваження Гана нагадує інші заяву, зроблені Ян Цзечи, головним дипломатом Комуністичної партії Китаю. Під час виступу перед NCUSCR в лютому він сказав, що деякі в Сполучених Штатах вважають Китай конкурентом і навіть противником, що він назвав «історично, фундаментально і стратегічно невірним».

Потім, в наступному місяці під час американо-китайського саміту в Алясці, держсекретар Ентоні Блінкен і радник з національної безпеки Джейк Салліван відкрили зустріч з критики порушень прав людини в Китаї та інших неправомірних дій. Ян Цзечи звинуватив їх в лицемірстві і різко спростував:

«Я думаю, ми дуже добре думали про Сполучених Штатах. Сполучені Штати не мають права говорити з Китаєм з позиції сили ».

Державний департамент опустив цю частину зауважень китайців в офіційній записи розмови.