У 2023 році Польща повністю відмовиться від російського газу

Уповноважений польского уряду в справах стратегічної енергетичної інфраструктури заявив, що Польща не продовжить контракту з російським монополістом, повідомляє Польське радіо.

"Усе вказує на те, що 1 жовтня наступного року газ до Польщі надходитиме газопроводом Baltic Pipe", – заявив у понеділок, 13 вересня уповноважений уряду в справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський.

"Ми не продовжимо контракту з російським Ґазпромом", – додав він.

Контракт між польською компанією PGNiG та Ґазпромом закінчується 31 грудня 2022 року.

На думку Пйотра Наїмського, підключення до польської газової системи, які створює компанія Gaz-System, « дозволять імпортувати необхідну для польської економіки, для всіх споживачів кількість газу з інших джерел, ніж російські ».

«Ми – на останньому етапі реалізації стратегії диверсифікації напрямків та джерел постачання газу до Польщі», – сказав Наїмський.

Baltic Pipe – це стратегічний проєкт, який має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на данський та польський ринки та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. Газопровід зможе транспортувати до Польщі 10 мільярдів кубометрів природного газу на рік та 3 мільярди кубометрів з Польщі до Данії. Інвесторами є оператори: данський Energinet та польський Gaz-System.