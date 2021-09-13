Нардепа Лероса підозрюють в скоєнні злочину

Дії людини, схожої на народного депутата Гео Лероса, яка отримує пакет із грошима на оприлюдненому у понеділок відеозапису, можуть містити ознаки кримінального злочину. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, оприлюдненому на сайті відомства в понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На відео зафіксовано особу, зовні схожу на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме - імітації нападу на себе особисто для створення ілюзії загроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що на відео видно, як людина, схожа на Гео Лероса, обговорює із співрозмовником план використання даної ситуації як інформаційний привід для подальших публічних виступів.

"За таких обставин, дії зазначеної особи можуть бути кваліфіковані за ч.1 ст.14 (підготовка до злочину) і ч.2 ст.384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) про що ДБР поінформувало Офіс генерального прокурора для надання правової оцінки і внесення інформації в ЄРДР", - зазначають правоохоронці.

Раніше на одному з українських Telegram-каналів було оприлюднено відео, на якому людина, схожа на народного депутата Гео Лероса, отримує пакет, імовірно з грошима. Пізніше зазначений відеозапис на своїй сторінці в Facebook оприлюднив також нардеп Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу").

Відео буде долучено до матеріалів кримінального провадження, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні в мережі було опубліковано відео нібито з участю народного депутата: на ньому він з невідомими обговорює можливі протиправні дії щодо себе, щоб привернути увагу до своєї діяльності, а також отримує пакет із грошима", - наголошується в повідомленні.

Правоохоронці долучать вказане відео до матеріалів кримінального провадження, ретельно вивчать його, проведуть необхідні слідчі дії та експертні дослідження.