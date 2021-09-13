Ветерани АТО пікетували особняк Медведчука

У понеділок, 13 вересня, ветерани війни на Донбасі провели пікет особняка в Києві, де проживає лідер "Опозиційною платформи — За життя", народний депутат і кум президента Росії Віктор Медведчук. Вони вимагали заборонити проросійські політичні сили﻿, повідомляє Деловая столица.

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Резиденція Медведчука, де він відбуває домашній арешт, знаходиться в столичній місцевості "Монтажник".

Протестуючі підкреслили, що на восьмому році війни в нашій країні досі існують антиукраїнські сили. Вони виступають спонсорами тероризму в Україні, а також корумпують депутатів інших начебто "патріотичних" партій.

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"Медведчук має не прохолоджуватися у своєму замку, а сидіти за ґратами разом зі своїми поплічниками Рабиновичем та Кивою. Ми також передаємо "привіт" деяким депутатам Київради. Хочемо звернути увагу правоохоронних органів на Олексія Гриценка, який скрізь представляється "радником мера Києва з екології". Він зібрав банду "псевдоекологів" таких, як Анастасія Гмирянська – професійна "активістка", яка давно ніде не працює. Насправді вони через проплачені акції намагаються всіма методами дискредитувати ветеранів АТО/ООС на інші патріотичні рухи, — зазначив ветеран АТО з позивним "Історик".

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Ветеран Владислав Метельський (позивний "Метеля") зазначив, що днями депутати Київради оббрехали його в інтернеті.

"Згадали відео 2016 року, на якому видно, що я збираю кошти на потребу воїнів АТО, зокрема, ДУК "Правий сектор". Потім приїхав "Новий канал" та розповів, що ці гроші я збираю до власної кишені. Це неправда. У мене є копії чеків усього, що я купив на ці гроші та відправив на фронт. Я захищав Україну у найгарячіших 2014-2015 роках. Наразі проти ветеранів йде велика інформаційна війна. Кому вона вигідна — звісно Путіну, Росії та проросійським колаборантам та сателітам в Україні. Такі, як пан Гриценко, створюють картинку для росТБ та росЗМІ. Обзиваючи нас "проплаченими" та "наркоманами", вони хочуть нас так показати для росіян" , — зазначив він.

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Активісти пообіцяли влаштовувати подібні акції і перед Київрадою, і біля офісів всіх правоохоронних органів України та Києва, поки всі антиукраїнські сили не опиняться або за гратами, або за межами нашої держави.