Кабмін запровадив "жовті" та "зелені" COVID-паспорти

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №1236 та запровадив "жовті" і "зелені" COVID-паспорти для українців, що містять інформацію про повну або часткову вакцинацію і згідно з якими для всіх щеплених діятимуть привілеї, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Запропоновані нами зміни - це можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни. Ми говоримо про те, що сьогодні є можливість вакцинуватися та бути захищеним у кожного, наявної вакцини для цього достатньо. Додатково в нас чітко визначені щотижневі кількості поставок вакцин до кінця цього року. Ми дозволили навіть вибирати, якою вакциною щепитися, чого немає у більшості країн", - цитує прес-служба слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Зокрема, згідно зі змінами COVID-сертифікат буде "жовтим" або "зеленим" і буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування, чинний 72 години, або одужання. "Жовтий" сертифікат буде містити інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Як наголошується, в разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів - вони будуть працювати при наявності не менше 80% працівників із "жовтими" або "зеленими" COVID-сертифікатами.

Разом із тим, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

У разі введення червоного рівня епіднебезпеки навчальні заклади будуть працювати при наявності "зеленого" COVID-сертифікату у 100% працівників.

У прес-службі відомства додали, що остаточне рішення про надання послуг вакцинованим або дотримання всіх карантинних обмежень залишається за власником.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності "зеленого" COVID-сертифіката у всіх учасників (відвідувачів), працівників і організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів і басейнів.

Зазначається, що за наявності у громадян, які перетинають кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вони можуть не проходити самоізоляцію. Це ж стосується і тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій.