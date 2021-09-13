В Ізраїлі розслідують підробку COVID-тестів паломниками з Умані

В Ізраїлі поліція викликала на допит понад 150 осіб, підозрюваних у використанні підроблених негативних результатів тесту на коронавірус. Шахрайські тести вони використовували для посадки на авіарейси додому після паломництва до Умані, повідомляє Обозреватель.

Як передає New York Times, паломників можуть звинуватити у шахрайстві, підробці документів та розповсюдженні хвороб за обтяжувальних обставин. Це все кримінальні правопорушення, які можуть загрожувати ізраїльтянам до п'яти років позбавлення волі. Про це заявило Міністерство громадської безпеки Ізраїлю.

Близько 25-30 тисяч ізраїльтян, більшість з яких хасиди-чоловіки, минулого тижня відвідали Умань, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік, відвідавши місце поховання рабина Нахмана з Бреслава. Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що десятки з них повернулися додому інфікованими на коронавірус, попри фальшиві документи з негативними тестами.

В офісі прем'єр-міністра Нафталі Беннетта заявили, що за "умисне розповсюдження хвороби" проти правопорушників вживатимуть суворих заходів. Представник МОЗ Ізраїлю Шарон Алрой-Пріс каже, що деякі з тих, у кого тест підтвердив інфікування на COVID-19, приховали результати й натомість отримували підроблені негативні. Дехто скасовув прямі рейси до Ізраїлю, розуміючи, що медики передали їхні імена авіаперевізникам, і летіли до країни з пересадками.

Та ізраїльським прикордонникам були відомі імена всіх тих, хто отримав позитивні результати тестів у двох пунктах в Україні. До того ж країна не покладається на тести, проведені за кордоном, і всі, хто приземляється в Ізраїлі, проходить тестування перед тим, як вийти з аеропорту.

Один з паломників на умовах анонімності розповів ізраїльському виданню Haaretz, що отримати підроблені результати було легко. Він зізнався, що знає кількох людей, які отримали документи, створені за допомогою програми для смартфонів.

"Це набагато простіше. Це безглуздо: чому платити гроші, а потім потрапити в Ізраїль і знову проходити тест?" , - запитав він.

Видання зазначає, що показник Covid-19 серед ізраїльтян, які поверталися з Умані на вихідних, удвічі вищий, ніж загалом серед населення країни. Це підтверджує слова посадовців МОЗ, що паломництво на Рош-га-Шана мало серйозні епідемічні ризики.