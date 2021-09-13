Олімпійський чемпіон прокоментував відмову від громадянства

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв заявив, що його слова про зміну громадянства були "перекручені", повідомляє Эспрессо TV.

За словами Верняєва, він не збирається шантажувати когось зміною громадянства, він просто хотів привернути увагу громадськості до проблем у спортивній гімнастиці.

"З моїх слів донесли не всю інформацію яку я казав, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку. По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і На Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року, я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням. Розумію що мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків. Я висвітлюю події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебної сторони", - написав Олег Верняєв.

Також спортсмен зізнався, що хоче виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Я надіюсь, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутись у тренувальний зал і плечем до плеча з нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній - підготуватись до Олімпійських Ігор у Парижі 2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не повертатись з Олімпійських Ігор без медалей. Всім дякую за увагу", - закінчив допис Верняєв.

На початку 2021 року 27-річного Олега Верняєва усунули від всіх змагань за підозрою у вживанні допінгу. Пізніше з'ясувалося, що у його організмі виявили мельдоній, за що гімнаста дискваліфікували на чотири роки. Верняєв заявив, що оскаржуватиме рішення у Спортивному арбітражному суді.

На Олімпіаді-2016 Верняєв здобув дві медалі: золото на брусах і срібло в багатоборстві.