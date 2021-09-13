Ляшко розповів про повернення до "доковідного" життя

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що нові карантинні норми забезпечать повернення до "доковідного життя", повідомляє УНІАН.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на запитання щодо того, що Кабінет міністрів України встановив нові карантинні норми.

"Сьогодні уряд схвалив зміни до постанови, якою встановлений адаптивний карантин на території України. І цими змінами ми започатковуємо повернення до нормального життя, до життя доковідного. Ми дозволяємо у "жовтому", "помаранчевому" і "червоному" рівні епідемічної небезпеки, які встановлюються відповідно до певних індикаторів захворюваності, заповненості ліжок, навантаженості на заклади охорони здоров'я... дозволити функціонувати певним сферам економіки під час цих карантинних обмежень" , - зазначив Ляшко.

Він навів приклад, що при "жовтому" рівні епінебезпеки встановлювалися певні обмеження, зокрема, для масових заходів, кінотеатрів, фітнес-центрів та басейнів.

"Сьогодні ті зміни, які ми запропонували у постанові, дозволяють працювати цим закладам або з такими обмеженнями, які були для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, або, в разі, якщо вакциновано 80% колективу і приходять вакциновані люди або в кінотеатр, або в спортзал, тоді можна ці обмеження не застосовувати" , - пояснив міністр і додав, що власник закладу обирає, яким шляхом йому рухатися: або працює в рамках карантинних обмежень або ж "показує, що цей заклад працює для вакцинованих, і в ньому весь колектив вакцинований".

Стосовно усіх закладів освіти Ляшко наголосив, що у "жовтому" рівні епіднебезпеки вони можуть працювати, якщо викладацький склад вакцинований на понад 80%. І за цього рівня епіднебезпеки - хоча б однією дозою вакцини.

"В "червоному" рівні епідемічної небезпеки, в разі його настання, ми говоримо, що можна буде працювати цим закладам, якщо будуть 100% люди, які працюють в цих закладах, мати "ковідний" сертифікат. А він включає повний курс вакцинації або ПЛР-тестування кожні три дні, яке повинне бути негативне, або дані про перенесену хворобу, які тримають 6 місяців з моменту останнього негативного ПЛР-тесту" , - пояснив урядовець.

Так, пояснив Ляшко, йдеться про те, що певні сфери економіки матимуть змогу працювати під час карантинних обмежень, приймаючи вакцинованих осіб. Він наголосив, що у разі виявлення порушень будуть "жорсткі адміністративні речі".