Ляшко розповів про повернення до "доковідного" життя

Ляшко розповів про повернення до "доковідного" життя

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що нові карантинні норми забезпечать повернення до "доковідного життя", повідомляє УНІАН.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на запитання щодо того, що Кабінет міністрів України встановив нові карантинні норми.

"Сьогодні уряд схвалив зміни до постанови, якою встановлений адаптивний карантин на території України. І цими змінами ми започатковуємо повернення до нормального життя, до життя доковідного. Ми дозволяємо у "жовтому", "помаранчевому" і "червоному" рівні епідемічної небезпеки, які встановлюються відповідно до певних індикаторів захворюваності, заповненості ліжок, навантаженості на заклади охорони здоров'я... дозволити функціонувати певним сферам економіки під час цих карантинних обмежень", - зазначив Ляшко.

Він навів приклад, що при "жовтому" рівні епінебезпеки встановлювалися певні обмеження, зокрема, для масових заходів, кінотеатрів, фітнес-центрів та басейнів.

"Сьогодні ті зміни, які ми запропонували у постанові, дозволяють працювати цим закладам або з такими обмеженнями, які були для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, або, в разі, якщо вакциновано 80% колективу і приходять вакциновані люди або в кінотеатр, або в спортзал, тоді можна ці обмеження не застосовувати", - пояснив міністр і додав, що власник закладу обирає, яким шляхом йому рухатися: або працює в рамках карантинних обмежень або ж "показує, що цей заклад працює для вакцинованих, і в ньому весь колектив вакцинований".

Стосовно усіх закладів освіти Ляшко наголосив, що у "жовтому" рівні епіднебезпеки вони можуть працювати, якщо викладацький склад вакцинований на понад 80%. І за цього рівня епіднебезпеки - хоча б однією дозою вакцини.

"В "червоному" рівні епідемічної небезпеки, в разі його настання, ми говоримо, що можна буде працювати цим закладам, якщо будуть 100% люди, які працюють в цих закладах, мати "ковідний" сертифікат. А він включає повний курс вакцинації або ПЛР-тестування кожні три дні, яке повинне бути негативне, або дані про перенесену хворобу, які тримають 6 місяців з моменту останнього негативного ПЛР-тесту", - пояснив урядовець.

Так, пояснив Ляшко, йдеться про те, що певні сфери економіки матимуть змогу працювати під час карантинних обмежень, приймаючи вакцинованих осіб. Він наголосив, що у разі виявлення порушень будуть "жорсткі адміністративні речі".

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