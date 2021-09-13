Разумков пояснив передачу закону про деолігархізацію Венеційській комісії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому закон про деолігархізацію передали на розгляд Венеціанської комісії. В ефірі Свободи слова на ICTV він зазначив, що правила одні для всіх, повідомляє Факти.ICTV.

"Протягом останніх двох років ми шість разів від Верховної Ради посилали запити до Венеціанської комісії. Зараз з відповідним проханням звернулися чотири опозиційні фракції, представлені в парламенті, і уповноважений з прав людини Людмила Денисова. Не зважати на позицію всіх опозиційних фракцій я не міг" , - зазначив він.

Крім того, Дмитро Разумков нагадав, що регламент Верховної Ради не забороняє депутатам розглядати законопроєкт навіть якщо він знаходиться на розгляді у Венеціанській комісії.

Тому, на думку голови Верховної Ради, висновки Венеціанської комісії мають лише підтвердити, що народні депутати все роблять правильно.