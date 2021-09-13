У Британії помітили російський "шпигунський" корабель

Британські аналітики помітили російське океанографічне дослідницьке судно «Янтар». Спеціаліст з розвідки на основі відкритих джерел Х. І. Саттон звернув увагу на корабель у територіальних водах Ірландії. За інформацією UK Defence Journal «шпигунський» корабель може використовуватися для обрізки підводних кабелів і розвідувальних місій, повідомляє Лента.Ру.

Автори порталу відзначають, що раніше представники Військово-морських сил (ВМС) США заявили про можливість корабля «Янтар» порушувати підводні комунікації. Підводні апарати, розміщені на кораблі, здатні «розривати кабелі» на глибині до 6000 метрів, пише UK Defence Journal.

У свою чергу, представники Військово-морської служби (ВМС) Ірландії підтвердили, що їм відомо про російський корабель. Проходження судна «Янтар» відповідає нормам Конвенції ООН з морського права, резюмували у відомстві.

Дослідницьке судно «Янтар» проєкту 22010 «Крюйс» у 2015 році було передано Військово-морському флоту Росії. «Янтар» призначений для дослідження товщі Світового океану і його дна. Також корабель може використовуватися для пошукових місій. Корабель може нести автономні глибоководні апарати проєктів 16810 «Русь» і 16811 «Консул». Ці апарати дозволяють спостерігати за об'єктами на морському дні, виконувати глибоководні роботи за допомогою маніпулятора, і підіймати на поверхню до 200 кілограмів вантажу.