Німецький стартап розширює виробництво штучних сирів

Німецький стартап Formo став відомий завдяки створенню штучної моцарели. Він збирається розширити свій асортимент альтернативних сирів шляхом інвестицій в 50 мільйонів доларів і вийти на масовий ринок, повідомляє Лента.Ру.

Як передає Bloomberg, рекордні для європейської харчової індустрії інвестиції підуть на масштабне виробництво твердих сортів сиру, таких як чедер та грюєр, а також на поширення технології прецизійної ферментації.

Процес дозволяє отримувати молочні білки, необхідні для створення цього продукту. Співзасновник і головний виконавчий директор Formo Раффаель Вольгенсінгер заявив, що компанія хоче налагодити виробництво практично будь-якого виду сиру.

Стартап націлений в першу чергу на ринки, де він може швидше за все дістати схвалення регуляційних органів. За словами Вольгенсінгера, оскільки продукти не містять лактози, вони будуть особливо цікаві азійському ринку, де висока непереносність цього вуглеводу серед споживачів.