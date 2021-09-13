"Жовта" зона на Закарпатті – школи можуть закрити на карантин

З наступного тижня Закарпаття переходить в "жовту" карантинну зону. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у Facebook, повідомляє Українська правда.

"Зможуть працювати тільки ті навчальні заклади, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однієї або двома дозами вакцини" , - інформує Полосков.

"Закликаю всіх педагогів, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків - права на роботу" , - додав він.

Полосков пояснив, яким чином перехід у "жовту" карантинну зону вплине на навчання в освітніх установах. Зокрема, навчальні заклади, де вакциновано менше ніж 80% персоналу, закриють на карантин.

На Закарпатті 21 територіальна громада досі не забезпечила достатнього рівня вакцинації серед педагогів. Лише в 5 територіальних громадах є школи з більш ніж 80% вакцинованого персоналу.