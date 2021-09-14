У Держдепі оцінили можливості "Аль-Каїди"

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників конгресу США заявив, що розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів оцінило нинішній стан терористичного угрупування «Аль-Каїда». За його словами, зараз організація сильно деградувала, повідомляє Лента.Ру.

"Поточна оцінка національної розвідки (США) полягає в тому, що багато років тому можливості "Аль-Каїди" настільки сильно деградували, що зараз вона не в змозі здійснювати атаки за кордоном" , - пояснив глава дипломатичного відомства.

Блінкен уточнив, що США дотримуються граничної пильності та спостерігають за можливим відновленням потенціалу терористів і їх здатності завдати ударів за межами Афганістану. Він зробив висновок, що Вашингтон має намір продовжувати координувати зусилля зі своїми партнерами по даному питанню.