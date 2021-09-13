У Нігерії терористи викрали пасажирів автобуса

На півдні Нігерії озброєні бандити зупинили на автомобільній трасі два автобуси та викрали пасажирів, що знаходилися в них, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок, 13 вересня, інформувала місцева газета Vanguard з посиланням на представника поліції штату Екіті Санді Абуту. Поліція заявляє, що точно встановлено викрадення чотирьох осіб, доля ще 32 поки невідома.

За словами представника поліції Екіті, нині вживаються всі необхідні заходи для порятунку громадян. В останні місяці в Нігерії почастішали напади бойовиків ісламізму. Десятки солдатів були вбиті, а тисячі нігерійців були змушені покинути свої будинки через погрози бойовиків.

Відомо, що на північному сході країни діють два терористичні угруповання - "Боко Харам" і "ІД в Західній Африці" (ISWAP, частина терористичного угрупування ІД). Вони оголосили своєю метою захоплення в країні влади.