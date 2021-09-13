Блінкен запевнив у підтримці США України

Вашингтон має намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки. Про це заявив у понеділок американський держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США у світлі виведення американських сил з Афганістану, повідомляє РБК-Україна.

Конгресмен Брайан Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсільванія) запитав Блінкена, чи може Вашингтонська адміністрація підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".

"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому" , - сказав держсекретар США.

Автор: Артур Родивилов