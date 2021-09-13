У М'янмі здетонувала бомба в пункті перевірки на COVID-19

У М'янмі в районі Мандалая в одному з пунктів перевірки на коронавірусну інфекцію вибухнув вибуховий пристрій. При цьому загинули двоє людей, щонайменше чотири людини отримали поранення, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Big News Network вибух стався в поселенні Аунмьєтазан. Видання пише, що невідомий підірвав лавку у вітальні пункту перевірки громадян на COVID-19, після чого прозвучали ще два вибухи.

В результаті вибуху, травми отримали двоє цивільних і двоє силовиків. Серед загиблих - працівник служби безпеки. Особа другого загиблого ще не встановлена.

Всіх постраждалих доставили у військовий госпіталь. Наразі поліція продовжує з'ясовувати подробиці та розшукувати підозрюваних.