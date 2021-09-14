У Пентагоні виступили проти війни з РФ та Китаєм

Заступник голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джон Хайт заявив, що в разі війни Сполучених Штатів з Росією або Китаєм світ зіткнеться з руйнівними наслідками, повідомляє Лента.Ру.

"Нашою метою має бути ніколи не вступати у війну з Китаєм, ніколи не вступати у війну з Росією, тому що цей день буде жахливим днем для планети, жахливим днем для наших країн. Він зруйнує світ" , - сказав представник Пентагону.

Він висловив думку, що необхідно продовжувати вести переговори з Росією і Китаєм, оскільки у всіх країн є одна спільна мета - ніколи не воювати один з одним.

"Бо війна з ядерною державою - це погано" , - сказав американський генерал.

Раніше Хайт заявив, що зараз російські ядерні сили повністю модернізовані на відміну від американських. Він закликав Сполучені Штати почати рухатися швидше в контексті бюрократичних процедур для модернізації зброї. Крім того, за словами Хайт, США для поліпшення відносин з Китаєм необхідно налагодити діалог, країни поки практично не розмовляють один з одним.