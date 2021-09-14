Санду не домовлятиметься з Росією про постачання газу

Президент Молдови Майя Санду заявила, що уряд країни не братиме участі в переговорах з "Газпромом" про постачання газу в республіку. Цим має займатися компанія"Молдовагаз", повідомляє РБК-Україна.

За інформацією місцевого каналу TV8 представники "Молдовагаз" обговорюють з "Газпромом" новий договір на постачання російського газу, оскільки чинна угода закінчується в кінці вересня.

"Відповідно до закону, переговори веде компанія "Молдовагаз". Чекаємо результатів. Я не думаю, що участь уряду або президента дозволило б знизити ціну на газ, вартість залежить від цін на світовому ринку" , - відповіла Санду.

"Газпром" і "Молдовагаз" підписали середньостроковий контракт у грудні 2006 року. Згідно з передбаченою в договорі формулою, закупівельна ціна на газ для Молдови змінюється з урахуванням динаміки цін на нафтопродукти. З 2012 року контракт регулярно пролонгується.

Автор: Артур Родивилов