НТГЕІ розгляне рішення щодо ревакцинації від COVID-19

Впродовж двох тижнів Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики розгляне рішення щодо необхідності щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова НТГЕІ Федір Лапій в ефірі програми "Зворотний відлік". За його словами, рішення буде прийнято приблизно за два тижні. Експерти розглянуть можливість вакцинації дітей від 12 років та осіб з групи ризику.

"Щодо третьої дози для осіб з групи ризику, тяжкого перебігу COVID-19, які від початку погано відповідають на вакцинацію, мають нижчу ефективність. Я не знаю, яке буде наше рішення, але ми будемо це питання розглядати щодо третьої дози" , - розповів він.

Лапій відзначив, що перерва між двома дозами має бути близько 6 місяців. Своєю чергою головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні зараз кількості вакцини достатньо, щоб вакцинувати усе доросле населення.