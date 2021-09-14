Харків'янка стрибнула з даху висотки на очах у подруги

У Харкові дівчинка-підліток стрибнула з даху дев'ятиповерхівки на очах у своєї подруги. Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що інцидент стався на Героїв Сталінграда, 189. Дівчинка загинула на місці. Померла стояла на обліку у психіатра. Також зазначається, що вона захоплювалася японськими комп'ютерними іграми.

"Вона гуляла з подругою і розповідала, що хоче накласти на себе руки. Після Macdonalds, під приводом подивитися красивий захід сонця, затягла подругу на дах будинку. Зробила селфі, віддала телефон подрузі, розбіглася і стрибнула з даху" , - йдеться в повідомленні.