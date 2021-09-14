Затримано колишнього бойовика "Російської православної армії"
Контррозвідники Служби безпеки України затримали громадянина України, колишнього активного учасника незаконного збройного формування так званої "ДНР", повідомляє УНІАН.
За даними пресцентру СБУ, ним виявився житель міста Курахове Донецької області, який у 2014-2015 роках з ідейних переконань знаходився в складі НВФ.
За даними слідства, в зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахово Донецької області.
"Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Російської православної армії", - йдеться в повідомленні.
В ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного озброєного формування. Колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.